В США препарат антител из грудного молока LCTG-001 уменьшил проявления болезни и повреждения лёгких у мышей, инфицированных вирусом гриппа H1N1. В исследовании применили очищенный поликлональный секреторный иммуноглобулин A, полученный из объединённого грудного молока доноров.

Результаты опытов на мышах

Как сообщает News-Medical, животным вводили две интраназальные дозы препарата: за два часа до заражения и через 24 часа после него. Эффект зафиксировали как у мышей с нормальной иммунной системой, так и у животных с дефицитом антител.

У мышей с нормальной иммунной системой на ранней стадии инфекции в лёгких было меньше вируса, чем в контрольной группе. Позже вирусная нагрузка стала сопоставимой с контролем, однако у животных, получавших препарат, наблюдалось меньше повреждений лёгких и лучшая барьерная функция лёгких.

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Активность против нескольких вирусов

В лабораторных тестах LCTG-001 нейтрализовал респираторно-синцитиальный вирус, аденовирус человека типа 5, а также вирусы гриппа A подтипов H1N1 и H3N2. Препарат также подавлял активность нейраминидазы вируса гриппа и стимулировал человеческие нейтрофилы, когда образовывал комплексы с антигенами гриппа. В то же время роль этих механизмов в защите мышей исследователи ещё не установили.

Для изготовления LCTG-001 использовали грудное молоко 120 доноров, собранное через банки молока в Индианаполисе и Питтсбурге в США. Препарат связывался с белками и вирусоподобными частицами птичьего гриппа H5N1 клады 2.3.4.4b, но продемонстрировал незначительную нейтрализующую активность против протестированного штамма H5N1. Защитный эффект против этого вируса на животных не проверяли.

Исследователи отмечают, что результаты обосновывают дальнейшее изучение пассивной иммунизации слизистых оболочек для людей с дефицитом антител. Эффективность LCTG-001 у людей пока не установлена.

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