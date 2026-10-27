Международное подисследование фазы III, результаты которого представили на конгрессе Европейского общества медицинской онкологии ESMO 2026 в Мадриде, Испания, показало преимущество сочетания апалутамида, андроген-депривационной терапии и операции над одной лишь радикальной простатэктомией. У пациентов с локализованным раком предстательной железы высокого риска или местно-распространенным заболеванием риск метастазирования или смерти был ниже на 51%.

Сравнение с операцией

Как сообщает News-Medical, в рандомизированном исследовании приняли участие 408 пациентов с недавно диагностированным раком предстательной железы высокого риска. Они получали апалутамид в сочетании с андроген-депривационной терапией в течение шести месяцев до и после радикальной простатэктомии с удалением тазовых лимфатических узлов либо проходили только стандартную операцию.

Первичной конечной точкой была выживаемость без событий. К событиям исследователи отнесли рецидив, выявленный по уровню простат-специфического антигена, клиническим признакам, ПЭТ с PSMA или методами обычной визуализации.

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Результаты наблюдения

После медианы наблюдения 37,8 месяца комбинированный подход обеспечил улучшение выживаемости без событий на 62%. Он также на 71% снизил риск начала последующего лечения. Через три года дополнительную терапию начали на 50% меньше пациентов в группе апалутамида, гормональной терапии и операции.

Ранее основное исследование PROTEUS, представленное на ежегодной встрече Американского общества клинической онкологии и опубликованное в The New England Journal of Medicine, сравнивало схему с апалутамидом, андроген-депривационной терапией и операцией с одной лишь андроген-депривационной терапией. В нем комбинированное лечение уменьшило риск метастазирования или смерти на 20% и отсрочило следующую терапию на 33 месяца. Побочные эффекты в новом подисследовании соответствовали данным предыдущих исследований.

Апалутамид уже одобрен для лечения метастатического гормоночувствительного рака предстательной железы и неметастатического кастрационно-резистентного рака предстательной железы.

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