Ингибитор PIKfyve апилимод блокировал проникновение вируса гепатита E (HEV) в клетки в лабораторных экспериментах, а также снижал уровни вирусной РНК в части тканей крыс, инфицированных крысиным HEV (ratHEV). Как сообщает News-Medical, результаты были опубликованы в журнале eGastroenterology.

Вирус гепатита E является одной из основных причин острого вирусного гепатита. Доступное противовирусное лечение в основном ограничено применением рибавирина вне утвержденных показаний. Этот препарат может иметь значительную токсичность, противопоказан при беременности и помогает не всем пациентам.

Мишень в клетке

Исследователи проверили соединения, влияющие на эндоцитарные и эндолизосомные пути — внутриклеточную транспортную систему, которую HEV использует при проникновении в клетку. Наиболее сильное действие продемонстрировал апилимод, подавляющий фосфоинозитидкиназу PIKfyve. В клетках HepG2/C3A препарат проявлял активность в наномолярных концентрациях.

Подавление PIKfyve с помощью малых интерферирующих РНК снизило инфицирование HEV примерно на 40%. Два других ингибитора этого фермента — YM201636 и APY0201 — также подавляли инфекцию. Эффект зафиксировали для квазиоболочечных и безоболочечных вирусных частиц, а также для различных штаммов HEV.

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Влияние на лизосомы

Эксперименты показали, что блокирование PIKfyve нарушает доставку геномов HEV к поздним эндосомам и лизосомам. Апилимод также снижал созревание и активность катепсинов B и L — лизосомных протеаз, которые, как считают исследователи, участвуют в обработке капсида вируса и высвобождении его генома в цитоплазму.

Апилимод снижал инфицирование первичных гепатоцитов человека без соответствующего снижения жизнеспособности клеток, хотя для этого требовались более высокие концентрации, чем в клеточных линиях гепатомы. Крысам препарат вводили в дозе 75 мг/кг один раз в сутки в течение 12 дней. Лечение изменило динамику выделения вируса с фекалиями, однако снижение общей вирусной нагрузки по этому показателю не достигло обычного уровня статистической значимости.

Авторы подчеркивают, что результаты носят доклинический характер. Дальнейшие исследования должны определить безопасные терапевтические концентрации, токсичность в тканях, активность против других генотипов HEV и эффективность при хронической или уже установленной инфекции.

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