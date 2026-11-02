В скандинавском клиническом исследовании в Норвегии, Швеции и Дании аспирин не снизил риск возвращения колоректального рака у пациентов после лечения метастазов в печени. Как сообщает News-Medical, испытание ASAC координировала Университетская больница Осло.

В исследовании приняли участие 466 пациентов

В исследовании III фазы приняли участие 466 пациентов из 14 больниц Норвегии, Швеции и Дании. Все они прошли лечение метастазов колоректального рака в печени — хирургическое вмешательство или локальную абляцию — с целью излечить заболевание.

Участников случайным образом распределили на две группы: одна ежедневно принимала 160 мг аспирина, другая — идентичное плацебо. Лечение продолжалось до трех лет. Исследователи выбрали такой период, поскольку у большинства пациентов рецидив возникает в течение первых двух лет после операции.

Больше серьезных нежелательных явлений

По итогам испытания аспирин не имел преимущества перед плацебо в предотвращении рецидива. В группе аспирина также была зафиксирована более низкая общая выживаемость, однако авторы подчеркнули, что этот результат следует интерпретировать с осторожностью. Серьезные нежелательные явления чаще встречались среди пациентов, принимавших аспирин.

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Профессор Университета Осло и гепатобилиарный хирург Шераз Якуб отметил, что результаты не поддерживают рутинное назначение аспирина для профилактики рецидива после лечения метастазов колоректального рака в печени. По его словам, примерно у 30% людей с колоректальным раком в течение болезни развиваются метастазы в печени, а после хирургического удаления опухолей рак возвращается более чем у половины пациентов.

Разные результаты для разных стадий заболевания

Предыдущие наблюдательные исследования связывали прием аспирина после лечения колоректального рака с более низким риском рецидива и лучшей выживаемостью. В то же время рандомизированное исследование ASAC не подтвердило такого эффекта для пациентов с метастазами в печени, в том числе у больных с молекулярными изменениями опухолей, проанализированными в работе.

Авторы также подчеркнули, что результаты не означают, что пациенты, уже принимающие аспирин из-за сердечно-сосудистых заболеваний или по другим медицинским показаниям, должны самостоятельно прекращать терапию. Любые изменения лечения следует обсудить с врачом. Результаты ASAC опубликованы в журнале The Lancet Gastroenterology & Hepatology.

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