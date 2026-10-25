Анализ генетических данных более 13 500 участников клинического исследования ASPREE показал, что низкие дозы аспирина могут быть связаны со снижением относительного риска деменции примерно на 70% у пожилых людей с определенным генетическим профилем. В то же время прием препарата в этой группе был связан с более высокой частотой серьезных кровотечений, сообщает ScienceDaily.

Результаты анализа ASPREE

Исследователи из Университета Монаша проанализировали генетические данные участников исследования ASPREE — испытания Aspirin in Reducing Events in the Elderly. Результаты работы опубликовали в журнале Alzheimer's & Dementia: The Journal of the Alzheimer's Association.

Ученые проверяли, могут ли генетические различия объяснить разное влияние аспирина на риск развития деменции. Наиболее выраженный результат получили среди 20% участников с самыми высокими генетическими показателями, связанными с количеством тромбоцитов.

В этой группе деменция развилась у 1% участников, получавших аспирин, против 3,3% тех, кто получал плацебо. Это соответствует примерно на 70% более низкому относительному риску деменции.

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Риск кровотечений и дальнейшая проверка

Потенциальный защитный эффект сопровождался риском серьезных кровотечений. В группе с самыми высокими генетическими показателями они произошли у 4,4% участников, принимавших аспирин, против 2,1% в группе плацебо.

Ведущий автор работы Питер Франске, научный сотрудник Школы общественного здравоохранения и профилактической медицины Университета Монаша, отметил, что предыдущие испытания не выявили профилактического эффекта аспирина в отношении деменции, когда оценивали всех участников вместе.

По данным исследователей, выявленная генетическая связь не касалась установленных генетических факторов риска болезни Альцгеймера и других форм деменции, а указывала на необходимость дальнейшего изучения биологии тромбоцитов. Ученые подчеркивают, что выводы следует подтвердить в других популяциях, а затем проверить в клиническом испытании для людей с этим генетическим профилем.

Авторы также предостерегли от начала приема аспирина для профилактики деменции только на основании этого исследования без консультации с врачом, в частности из-за повышенного риска серьезных кровотечений.

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