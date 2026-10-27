В США Американское общество радиационной онкологии (ASTRO) обновило клинические рекомендации по лечению локализованного рака простаты и рекомендовало более короткие курсы дистанционной лучевой терапии для многих пациентов. Документ заменяет рекомендации 2018 года и основан на данных, свидетельствующих, что сокращенные схемы могут обеспечивать сопоставимый контроль заболевания, профиль побочных эффектов и качество жизни. Об этом сообщает News-Medical.

Рекомендации опубликованы в журнале Practical Radiation Oncology. Они касаются пациентов с локализованным раком простаты, выбирающих дистанционную лучевую терапию в качестве основного метода лечения.

Умеренно сокращенный курс

ASTRO рекомендует умеренно гипофракционированную терапию вместо обычного фракционирования для всех групп риска. Такой подход предусматривает меньшее число сеансов с более высокой дозой облучения за один сеанс при сходном общем лечебном эффекте. Обычно курс длится от четырех до шести недель.

Рекомендация основана на рандомизированных исследованиях с участием более 7 тысяч пациентов. В рекомендациях указано, что этот вариант может применяться независимо от возраста, сопутствующих заболеваний, анатомических особенностей или исходной функции мочевыводящих путей. Среди рекомендованных режимов — 6000–6200 сантигрей за 20 фракций или 7000 сантигрей за 28 фракций.

Больше актуальных новостей — в Telegram-канале UA.News Telegram.

Пять сеансов для части пациентов

Ультрагипофракционированное лечение, которое чаще всего проводится методом стереотаксической лучевой терапии тела (SBRT), позволяет завершить курс за пять сеансов в течение одной-двух недель. ASTRO рекомендует его как вариант для пациентов с низким риском, отказавшихся от активного наблюдения, а также для больных с промежуточным риском.

Для пациентов с высоким или очень высоким риском такой подход рекомендован условно. При наличии выраженных исходных симптомов со стороны нижних мочевыводящих путей условно рекомендуется отдавать предпочтение умеренно гипофракционированной схеме, поскольку ультрагипофракционирование может повышать риск побочных эффектов со стороны мочевыводящих путей.

Для ультрагипофракционированной терапии рекомендации условно предусматривают 3625–4000 сантигрей за пять фракций. Схемы с менее чем пятью сеансами не рекомендуется применять вне клинических исследований. Авторы также подчеркивают совместное принятие решений врачом и пациентом с учетом группы риска, симптомов и индивидуальных предпочтений.

Читай нас в