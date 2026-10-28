Исследователи Борнмутского университета установили, что аутичные люди в течение нескольких недель сообщали о более тяжёлых симптомах менопаузы, чем неаутичные участники. Они также сообщали о более высоких уровнях тревоги и депрессии и более низком качестве жизни. О результатах исследования сообщает News-Medical.

Более 900 участников

В исследовании, которое возглавила аспирантка Инхи Ким, приняли участие чуть более 900 человек, преимущественно цисгендерные женщины. В течение пяти недель они сообщали о симптомах и собственном самочувствии. Авторы назвали эту работу крупнейшим сравнительным исследованием самостоятельно оцениваемых симптомов менопаузы среди аутичных и неаутичных людей.

Более выраженные симптомы менопаузы были связаны с более высокими уровнями тревоги и депрессии, а также с более низкими показателями качества жизни. Аутичные участники также чаще сообщали о сопутствующих физических заболеваниях: почти вдвое чаще — об одном или нескольких сердечно-сосудистых заболеваниях, а более чем в четыре раза чаще — о нарушениях опорно-двигательного аппарата, включая гипермобильность.

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Ощущение контроля

Исследователи также изучали факторы, связанные с выраженностью симптомов. Согласно их данным, ощущение потери контроля и трудности с пониманием изменений в теле и психическом состоянии во время менопаузы были связаны с более тяжёлыми симптомами.

Соавторы работы Джули Гэмбл-Тернер и Рейчел Мозли отметили, что аутичным людям может потребоваться адаптированная информация о менопаузе и более доступная медицинская поддержка. Исследование опубликовали в журнале Autism in Adulthood; работу Инхи Ким финансировала организация Henpicked/Menopause in the Workplace.

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