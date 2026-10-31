В Австралии сотни тысяч трёхлетних детей отныне получат доступ к новой программе скрининга развития, субсидируемой системой Medicare. Проверку под названием Medicare Healthy Kids Check будут проводить врачи общей практики, сообщает ABC News Australia.

Во время оценки медики будут рассматривать историю здоровья ребёнка, его поведение, отношения с другими людьми, навыки пользования туалетом, образ жизни и сон. Результаты также будут сравнивать с типичными этапами развития. Каждый ребёнок сможет пройти такую проверку один раз в жизни, при этом право на другие оценки, в частности медицинские осмотры для аборигенов и жителей островов Торресова пролива, сохраняется.

Раннее выявление трудностей

Программа является частью инициативы Thriving Kids, направленной на раннее выявление детей, которым может понадобиться дополнительная поддержка. Если врач выявит опасения по поводу развития, он решит, необходимы ли вмешательства или направления в другие службы — например, к логопеду или в игровую группу.

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Представитель Королевского австралийского колледжа врачей общей практики Тим Джонс, участвовавший в разработке проверки, сказал, что она может помочь детям без очевидной инвалидности, которые всё же нуждаются в большей поддержке со стороны системы здравоохранения. По данным колледжа, в возрасте трёх лет более чем у одного из пяти детей есть как минимум одна уязвимость в развитии.

Вопросы о доступности помощи

Педиатр и независимый депутат Моник Райан поддержала раннее вмешательство, но выразила обеспокоенность практической реализацией программы. По её словам, в отдельных районах Австралии не хватает врачей общей практики, а некоторые из них могут не чувствовать себя достаточно уверенно при оценке развития ребёнка.

Правительство будет поддерживать врачей и медицинские практики, чтобы они применяли bulk billing для этих проверок через существующие стимулы и программы. В то же время Райан отметила, что для родителей нет полной гарантии бесплатности осмотра. Ожидается, что значительная часть целевых программ поддержки штатов и территорий в рамках Thriving Kids начнёт работать только в январе 2028 года.

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