Исследователи связали особенности кишечного микробиома с возникновением лихорадки после вакцинации mRNA-вакциной против SARS-CoV-2. В исследовании приняли участие 171 здоровый взрослый: ученые анализировали их микробиом в образцах кала, температуру тела и иммунные маркеры в крови до и после прививки.

Роль флагеллина

Как сообщает News-Medical, у людей с более высоким уровнем воспаления кишечника до вакцинации или более активной экспрессией флагеллина в кишечнике чаще возникала лихорадка. Флагеллин — белок, который вырабатывают некоторые бактерии, в частности представители семейства Lachnospiraceae. Он способен активировать воспалительные иммунные пути и усиливать реакции, связанные с прививкой.

Лихорадка и гриппоподобные симптомы относятся к распространенным побочным реакциям после вакцинации, в частности препаратами на основе mRNA и липидных наночастиц. В то же время такие реакции возникают не у всех, а у тех, у кого была лихорадка после одной дозы, она чаще повторялась после последующих доз.

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Связь с питанием

Авторы также обнаружили связь между рационом, составом микробиома и реакцией на вакцинацию. Вегетарианские рационы коррелировали с особенностями микробиома, связанными с меньшей вероятностью лихорадки. Напротив, меньшее потребление цельных растительных продуктов, а также рационы с большей долей жирной или обработанной пищи ассоциировались с воспалительным микробиомом, связанным с лихорадкой.

Изменение питания влияло и на состав микробиома, и на связанные с ним реакции после вакцинации. При этом флагеллин, воспаление и рацион не влияли на выработку антител, по данным авторов работы, опубликованной в журнале Science. Это означает, что опосредованное микробиомом воспаление могло усиливать побочные реакции без обязательного ослабления иммунного ответа на вакцину.

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