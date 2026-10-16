Баллоны с лекарственным покрытием могут быть альтернативой постоянной установке металлических стентов в коронарные артерии. Метаанализ 10 рандомизированных клинических исследований с участием 7832 пациентов с заболеванием коронарных артерий не выявил существенной разницы между этим методом и стентами по частоте инфарктов и смертей от сердечно-сосудистых причин, сообщает News-Medical.

Как работает метод

Стент с лекарственным покрытием — это небольшая сетчатая трубка, которую имплантируют в суженную или заблокированную артерию во время ангиопластики. Он остается в сосуде постоянно. В отличие от него, баллон с лекарственным покрытием после процедуры удаляют: при раздувании он высвобождает препарат в стенку артерии, чтобы снизить риск ее повторного сужения.

Исследование охватило пациентов с заболеванием коронарных артерий, при котором сужение сосудов может уменьшать приток крови к сердцу и повышать риск серьезных сердечных событий. Авторы отметили, что результаты не изменились после исключения исследований, посвященных только малым коронарным артериям, для которых доказательная база применения таких баллонов уже сформирована.

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Необходимость повторных процедур

В то же время анализ выявил возможный недостаток метода. У пациентов, которым более крупные артерии лечили баллонами с лекарственным покрытием, чаще возникала необходимость в повторной процедуре для восстановления проходимости сосуда — реваскуляризации.

Исследователи предупредили, что этот результат следует интерпретировать с осторожностью: между отдельными исследованиями были значительные различия, а на общий вывод существенно повлияло одно клиническое испытание. Ученые считают, что необходимы более масштабные исследования с более длительным наблюдением, в частности в отношении крупных сосудов и более сложных поражений коронарных артерий.

Работу выполнили исследователи Университета Восточной Англии в сотрудничестве с Norfolk and Norwich University Hospital NHS Foundation Trust. Результаты опубликованы в журнале eClinicalMedicine.

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