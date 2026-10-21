Отец пятилетнего Али, который живет с семьей в Ираке, начал сбор средств на генную терапию для сына после того, как у мальчика диагностировали мышечную дистрофию Дюшенна. Семье сообщили, что стоимость такого лечения составляет 10,6 млн дирхамов, или $2,9 млн, сообщает The National.

Диагноз подтвердили в Дубае

Отец мальчика, 42-летний Сабан Хасан, рассказал, что проблемы со здоровьем Али сначала проявлялись трудностями в общении и поведении, в частности выраженной гиперактивностью. Около двух лет мальчик проходил неврологические обследования, а позже ему становилось все труднее подниматься по лестнице, вставать после сидения на полу и ходить.

В августе генетический тест образца, направленного в детскую больницу Al Jalila в Дубае, подтвердил мышечную дистрофию Дюшенна. Это редкое агрессивное генетическое заболевание, вызывающее прогрессирующую слабость и дегенерацию мышц.

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Сбор пока дал лишь 2% суммы

По словам Хасана, семье сообщили, что генная терапия может быть вариантом лечения, однако ее стоимость для них недостижима. Он также сказал, что без быстрого начала лечения Али, согласно полученной семьей информации, может остаться около года жизни.

Первый сбор в Ираке, по словам отца, позволил собрать лишь 2% необходимой суммы. Продажа семейного дома, как считает Хасан, покрыла бы примерно 10% стоимости терапии. Он обращался за помощью к благотворительным организациям, иракским чиновникам и известным людям, а также решил искать поддержку в ОАЭ и других странах.

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