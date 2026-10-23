Пациенты с острыми повреждениями мозга, которые клинически не реагировали, смогли повышать или понижать частоту звукового сигнала с помощью неинвазивного интерфейса мозг—компьютер. Как сообщает News-Medical, исследователи Колумбийского университета протестировали систему на 41 пациенте через несколько дней после госпитализации.

Как работала система

К головам участников подключали электроды электроэнцефалографии, которые обычно используют для мониторинга пациентов с повреждениями мозга. Через наушники они слышали звуковой сигнал и записанный голос, просивший пытаться разжимать и сжимать руки.

Электрические сигналы мозга поступали на прикроватный компьютер. Программа анализировала их в реальном времени и изменяла частоту звукового сигнала. Голос поощрял участников, когда им удавалось изменить частоту, и сообщал о достижении целевого результата.

Больше актуальных новостей — в Telegram-канале UA.News Telegram.

Результаты и дальнейшие шаги

После короткой тренировки примерно один из трёх участников смог управлять звуковым сигналом. Среди них были все пациенты, у которых отдельное обследование выявило когнитивно-моторную диссоциацию — разрыв между когнитивными функциями и способностью выполнять движения.

Руководитель исследования, профессор неврологии Колумбийского университета Ян Клаассен, отметил, что некоторые люди с острыми повреждениями мозга могут сохранять определённый уровень сознания, хотя не способны говорить или показывать реакцию движениями. В предыдущей работе его команда с помощью стандартной ЭЭГ и искусственного интеллекта выявила признаки скрытого сознания у 15% пациентов, которые не реагировали.

Исследователи планируют усовершенствовать систему, чтобы пациенты могли более непосредственно сообщать медикам и близким о своём состоянии, в частности о боли или голоде. Результаты исследования опубликованы в журнале Brain.

Читай нас в