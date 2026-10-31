В Австралии Bunnings удалила со своего онлайн-маркетплейса хэллоуинский костюм в виде смирительной рубашки после критики со стороны SANE Australia — некоммерческой организации, поддерживающей людей со сложными проблемами психического здоровья. Как сообщает ABC News Australia, у товара были завязки для рук, а на спине была надпись: «Собственность окружного психиатрического учреждения — приближаться с осторожностью».

Позиция SANE Australia

Генеральный директор SANE Australia Рейчел Грин заявила, что корпорациям неприемлемо публично поддерживать инициативы в сфере психического здоровья и одновременно получать прибыль от товаров, которые, по мнению организации, усиливают стигму. Она призвала не игнорировать такие стереотипы и подчеркнула, что образы людей с психическими заболеваниями не должны быть приемлемым костюмом для развлечения.

Амбассадор SANE Australia и писательница Сэнди Джеффс, живущая с шизофренией, назвала такие костюмы оскорбительными. По ее словам, использование смирительных рубашек в качестве хэллоуинского образа воспроизводит негативные стереотипы и превращает людей с психическими проблемами в объект насмешек.

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Реакция Bunnings и других продавцов

Представитель Bunnings сообщил, что компания поняла высказанные опасения и удалила объявление, как только на него обратили внимание. В то же время ABC News Australia отмечает, что по состоянию на субботу такой же костюм продавали Kmart, Dick Smith, Amazon и несколько небольших магазинов костюмов.

По данным SANE Australia, кампания в социальных сетях в 2024 году побудила Big W снять с продажи хэллоуинские костюмы, которые организация также считала стигматизирующими. Рейчел Грин сказала, что Spotlight тогда быстро убрал этот товар, но позднее вновь выставил его на продажу. ABC News Australia обратилось к Wesfarmers и Spotlight за комментариями.

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