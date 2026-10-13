В клиническом исследовании фазы I исследователи Комплексного онкологического центра Университета штата Огайо протестировали усиленную CAR-T-терапию для пациентов со злокачественными заболеваниями крови B-клеточного происхождения, которые вернулись после лечения или не реагировали на него. Как сообщает News-Medical, результаты работы были опубликованы в журнале Blood Cancer Discovery.

Три мишени для CAR-T-клеток

Терапия была направлена сразу на три белка: CD19, CD20 и CD22. Команда также использовала белок OX40 для усиления иммунного ответа. По словам первой автора исследования, профессора гематологии Сумитхиры Васу, это первое клиническое исследование CAR-T, в котором OX40 применили для усиления процесса и повышения гибели опухолевых клеток.

CAR-T-терапия предусматривает извлечение Т-клеток из иммунной системы пациента, их лабораторную модификацию для более эффективного уничтожения раковых клеток, а затем возвращение пациенту путем инфузии. Обычно такие клетки нацеливают на белок CD19, который играет значительную роль в B-клеточных онкологических заболеваниях крови.

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Шесть дней на подготовку клеток

В исследовании приняли участие 18 пациентов с медианным возрастом 64 года. Шестнадцать из них получили терапию с OX40. До участия все пациенты прошли медианно три вида лечения.

Исследователи применили ускоренный цикл: клетки собирали, готовили и возвращали пациенту в течение шести дней. Соавтор работы Лапо Алинари отметил, что команда продемонстрировала возможность быстрого производства и введения свежих клеток. По его словам, это обеспечило значимую клиническую активность с минимальными побочными эффектами при B-клеточных неходжкинских лимфомах, а ремиссии наблюдались при лимфоме из клеток мантии, фолликулярной лимфоме и диффузной крупноклеточной B-клеточной лимфоме.

В то же время старший соавтор Маркос де Лима подчеркнул, что для подтверждения обнадеживающих результатов необходимы дальнейшие исследования с участием более крупных групп пациентов.

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