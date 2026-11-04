В Великобритании и Швеции с 2010 года существенно выросла частота первых зарегистрированных диагнозов аутизма среди взрослых, а профиль сопутствующих состояний у людей с новым диагнозом изменился. Об этом говорится в исследовании, опубликованном в журнале BMJ Mental Health, сообщает News-Medical.

Рост частоты диагнозов

Ученые проанализировали записи первичной медицинской помощи в Великобритании до 2023 года и общенациональные реестровые данные Швеции до 2021 года. В британскую часть исследования вошли 24,5 млн взрослых, у 141 119 из которых был зафиксирован диагноз аутизма. Шведская выборка включала 9,1 млн взрослых и 100 817 человек с таким диагнозом.

В Великобритании частота первых зарегистрированных диагнозов выросла с 6 на 100 тыс. человек в 2010 году до 64 в 2023 году. В Швеции показатель увеличился с 43 на 100 тыс. в 2010 году до 65 в 2021 году. Быстрее всего новые диагнозы росли в группе 16–20 лет: в Великобритании — с 31 до 364 на 100 тыс., в Швеции — со 165 до 361 на 100 тыс.

Стандартизированная по возрасту распространенность аутизма в течение периода исследования была выше среди мужчин, но росла для обоих полов. В 2023 году в Великобритании она составляла 1,4% среди мужчин и 0,7% среди женщин, а в Швеции в 2021 году — 1,8% и 1,2% соответственно. Среди людей в возрасте 16–20 лет распространенность аутизма в обеих странах достигла 4,1%.

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Изменение сопутствующих состояний

Исследователи также зафиксировали изменение предшествующих диагнозов у взрослых, которым впоследствии устанавливали аутизм. Доля людей с историей эпилепсии, психоза или интеллектуальных нарушений снизилась, тогда как доля лиц с предшествующими диагнозами СДВГ, тревожности, депрессии и других психических расстройств выросла.

В частности, в Великобритании между 2010 и 2023 годами доля взрослых с новым диагнозом аутизма, у которых ранее был диагноз эпилепсии, снизилась с 10% до 4%. В то же время доля людей с тревожными расстройствами в анамнезе выросла с 29% до более чем 58%.

Авторы отметили, что это наблюдательное исследование не позволяет установить причины таких изменений. Данные не позволяют определить, отражают ли они лучшее распознавание различных проявлений аутизма или возможное ошибочное толкование других психиатрических состояний как аутизма.

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