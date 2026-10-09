Исследователи Университета Малаги в Испании выяснили, что перенесённая черепно-мозговая травма может длительно изменять реакцию гипоталамуса на последующие стрессовые ситуации. Работа была проведена на животных моделях — самцах мышей; результаты опубликовали в журнале Brain, Behavior, and Immunity, сообщает News-Medical.

Воспаление гипоталамуса после стресса

Учёные кафедры клеточной биологии, генетики и физиологии Университета Малаги работали совместно с Wexner Medical Center Университета штата Огайо в Колумбусе. Они изучали последствия острого стресса в условиях агрессии и социального поражения после травматического повреждения мозга.

Гипоталамус — небольшой участок в основании мозга, который связывает нервную и эндокринную системы и участвует в направлении реакции организма на стресс. У животных с предшествующей травмой мозга этот участок реагировал иначе: исследователи зафиксировали его воспаление, связанное с поведением избегания и тревожноподобным поведением.

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Роль микроглии

Авторы работы предполагают, что важную роль в этом процессе играет микроглия — клетки, связанные с нейровоспалением после травмы. Согласно данным исследования, после повреждения эти клетки могут приобретать иммунную память и становиться более чувствительными к последующим стрессорам. Это проявлялось изменениями их морфологии и усиленной выработкой воспалительных медиаторов.

В то же время изменения в мозге не сопровождались большим повышением уровня кортизола в крови. То есть реакция мозга на стресс изменялась без усиления системного гормонального ответа. Авторы отметили, что полученные данные согласуются с клиническими наблюдениями эндокринных нарушений у пациентов с травматическими повреждениями, однако это исследование проводилось только на животных.

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