Ученые Калифорнийского университета в Сан-Франциско установили, что даже несколько дней высокожирового рациона могут усиливать реакцию организма на раздражение кожи у мышей. Как сообщает News-Medical, после возвращения животных к низкожировому рациону кожа сохраняла повышенную чувствительность к повторному раздражению.

Реакция появилась за несколько дней

В опытах мышам наносили на одно ухо крем с имиквимодом, который вызывает воспаление кожи. Животные с ожирением, которых долгое время кормили кормом с высоким содержанием жиров, имели более тяжелую реакцию, чем мыши на низкожировом рационе.

Чтобы выяснить, связан ли эффект именно с избыточным весом, а не только с составом пищи, ученые перевели мышей, ранее получавших низкожировой корм, на высокожировой рацион. Через три дня после этого им нанесли имиквимод. Уже после четырех дней такого рациона у животных с нормальным весом наблюдалось выраженное воспаление уха, сходное с реакцией мышей с ожирением.

В то же время мыши с ожирением, которых на четыре дня перевели на обычный корм, продемонстрировали значительно более слабую воспалительную реакцию.

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Иммунные клетки оставались в ткани

Через несколько недель после возвращения мышей с нормальным весом к низкожировому рациону воспаление исчезло. Однако повторное нанесение имиквимода на то же ухо вызвало непропорционально сильную реакцию.

Исследователи связали это с тем, что высокожировой корм быстро привлекал в кожу иммунные клетки быстрого реагирования, усиливавшие воспаление. После его затухания в пораженной ткани оставались Т-клетки памяти, из-за чего она была подготовлена к более сильному ответу на следующее раздражение.

Подобное усиление воспалительной реакции на раздражитель команда также обнаружила в легких мышей после нескольких дней высокожирового рациона. Авторы подчеркнули, что питание лабораторных мышей нельзя напрямую приравнивать к питанию людей, однако результаты демонстрируют скорость реакции иммунной системы на изменения в организме.

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