Исследователи City of Hope выявили иммунный механизм, который может быть связан с повреждением здоровой ткани лёгких во время лучевой терапии. Результаты доклинического исследования, опубликованного 20 октября 2026 года в Nature Communications, также указывают на возможный способ уменьшить такое поражение путём блокирования соответствующего сигнального пути, сообщает News-Medical.

Преобразование иммунных клеток

Команда учёных создала мышиную модель радиационно-индуцированного поражения лёгких и проследила изменения во врождённых лимфоидных клетках — ILC. Исследователи выяснили, что облучение способно изменять свойства этих редких клеток.

В частности, клетки типа ILC2, которые помогают защищать лёгкие от повреждений, после облучения превращались в ILC1. ILC1 способствуют воспалению, которое вредит здоровой ткани лёгких. Авторы также исследовали человеческие ILC и зафиксировали похожие биологические изменения.

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Роль интерферона-бета

По данным исследователей, облучение повышало уровень сигнального белка интерферона-бета. Этот белок действовал как переключатель, переводивший защитные ILC2 в связанное с воспалением состояние ILC1.

На следующем этапе команда проверила, можно ли предотвратить такую трансформацию, заблокировав сигнальный путь интерферона-бета во время облучения. У мышей это уменьшило воспаление, ограничило поражение лёгких и снизило уровень фиброза — рубцевания ткани, которое может стать стойким.

Авторы подчёркивают, что исследование является доклиническим. Если подход подтвердит эффективность у людей, он потенциально может защитить пациентов от долговременного повреждения лёгких, расширить возможности лучевой терапии для людей с хроническими заболеваниями лёгких и позволить более интенсивное облучение при необходимости.

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