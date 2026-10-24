В Йоханнесбурге, ЮАР, перебои с электро- и водоснабжением создают риски для людей, зависящих от домашнего медицинского оборудования, ухода и надлежащей гигиены. City Power сообщила, что не ведет учет медицинских состояний отдельных клиентов или домохозяйств и не оказывает специальную или приоритетную помощь медицински уязвимым жителям, пишет Daily Maverick.

Житель Катлехонга Джон Гейл пользуется работающим от электричества кислородным концентратором и держит баллоны в качестве резерва. По его словам, на резервное обеспечение он потратил более 20 тысяч рандов. Один 10-литровый баллон обеспечивает его кислородом примерно на четыре часа, поэтому неопределенная продолжительность отключений вызывает у него панику.

Риски для пациентов и ухаживающих лиц

Дипломированная медсестра, попросившая не называть ее имени, отметила, что длительные перебои особенно опасны для пациентов, использующих дома CPAP-аппараты, устройства для отсасывания и небулайзеры. Батареи таких устройств работают лишь ограниченное время и нуждаются в подзарядке.

Отсутствие воды, по ее словам, также угрожает пациентам, которым необходимы перевязки и уход за ранами: без воды затрудняются гигиена рук и профилактика инфекций. Медсестра предложила муниципалитетам создать актуальный реестр медицински уязвимых домохозяйств, чтобы в приоритетном порядке восстанавливать услуги или оказывать альтернативную помощь во время плановых и аварийных перебоев.

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Менеджер по социальной работе Провинциальной ассоциации лиц с инвалидностью Гаутенга Джонс Маджони подчеркнул, что перебои с водой создают дополнительную нагрузку на ухаживающих за людьми, которым требуется помощь с гигиеной и уходом при недержании. Им приходится искать воду, ждать водовозы и переносить емкости, одновременно продолжая уход.

Резервные системы доступны не всем

Президент Южноафриканской ассоциации домов для пожилых людей Марк Рандл заявил, что жителям учреждений ухода, использующим кислородное оборудование, может понадобиться кислород в баллонах или транспортировка в больницу, если электричества нет слишком долго. По его словам, более обеспеченные учреждения имеют генераторы, солнечные системы и резервуары для воды, тогда как у других таких ресурсов нет.

Владелец Lesiah Electrical Services Принс Джона Джордан сообщил, что с 2024 по 2025 год число запросов на резервное питание и солнечные системы в его компании выросло на 35–45%. По его оценке, небольшие резервные системы в Йоханнесбурге и Претории стоят от 28 тысяч до 45 тысяч рандов, а более полные гибридные солнечные системы — от 95 тысяч до 160 тысяч рандов.

Представительница Johannesburg Water Номбусо Шабалала заявила, что предприятие отвечает за водоснабжение, санитарные услуги и развертывание альтернативного водоснабжения во время перебоев, соответствующих установленным критериям. Координацию более широкой социальной или медицинской поддержки уязвимых жителей она отнесла к полномочиям муниципальных и провинциальных структур здравоохранения и социальной защиты.

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