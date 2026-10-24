Дополнительный анализ клинического исследования III фазы RASolute 302 показал, что таргетный препарат дараксонрасиб обеспечивал лучшие показатели выживаемости, чем стандартная химиотерапия, у пациентов с ранее леченным метастатическим раком поджелудочной железы. Преимущество препарата сохранялось в группах с различными мутациями генов RAS, а также среди больных, в опухолях которых мутаций RAS не обнаружили.

Как сообщает News-Medical, результаты анализа представил профессор медицины и исследователь Комплексного онкологического центра Джонссона UCLA Health Зев Вайнберг на конгрессе Европейского общества медицинской онкологии ESMO.

Результаты исследования

В предварительных результатах RASolute 302 медиана выживаемости пациентов, получавших дараксонрасиб, составила 13,2 месяца против 6,7 месяца среди тех, кому назначали стандартную химиотерапию. В испытании приняли участие около 500 пациентов с метастатическим раком поджелудочной железы, которые уже проходили лечение.

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Участников случайным образом распределили между ежедневным приёмом дараксонрасиба в таблетках и несколькими схемами стандартной химиотерапии. Новый анализ оценивал, зависит ли эффект лечения от типа мутации RAS, выбранной для сравнения схемы химиотерапии и предыдущего лечения пациента.

Механизм действия и ограничения

Дараксонрасиб — пероральная таргетная терапия, разработанная для блокирования нескольких форм активного белка RAS, включая мутированные и немутированные. По данным UCLA Health, мутации в генах RAS имеют более 90% опухолей поджелудочной железы.

В августе 2026 года FDA одобрило препарат, продаваемый под названием RASONQUE, для взрослых с метастатической аденокарциномой поджелудочной железы после как минимум одной предшествующей системной терапии или для пациентов, которым не подходит многокомпонентное системное лечение. В то же время авторы анализа отметили, что отдельные подгруппы были малочисленными, поэтому для оценки долгосрочных результатов необходимо дальнейшее наблюдение.

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