В международном исследовании с участием ученых Университета Восточной Англии и Кембриджского университета в Великобритании некоторые пациенты с аутоиммунными заболеваниями сообщали о суицидальных мыслях после нечуткого объяснения диагноза. Такие переживания возникали, когда диагноз функционального неврологического расстройства создавал у людей впечатление, что симптомы считают исключительно психологическими или такими, которые можно контролировать. По данным News-Medical, неясные или поспешные объяснения также могли вызывать чувство вины, стыда и потерю доверия к врачам.

Опрос пациентов и врачей

Команда изучала, как пациенты с аутоиммунными заболеваниями и медики воспринимают сопутствующее функциональное неврологическое расстройство (ФНР). Это признанное неврологическое состояние, которое может проявляться слабостью, тремором, изменениями движений или чувствительности, а также неэпилептическими приступами.

Исследователи проанализировали международные опросы с участием 1853 пациентов, 400 клиницистов и 463 представителей общественности, а также провели углубленные интервью с пациентами и врачами. Среди пациентов 86% согласились, что диагноз депрессии был верным, 53% так же оценили диагноз фибромиалгии, а с диагнозом ФНР согласились 30%. Лишь 7% согласились с утверждением, что их симптомы были психосоматическими.

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Важность объяснения диагноза

Врачи, участвовавшие в исследовании, говорили о трудностях в определении причин сложных неврологических симптомов. Часть из них отметила, что имеет недостаточную подготовку по ФНР, а также сообщала о различных взглядах медиков на постановку такого диагноза.

Пациенты чаще принимали диагноз, когда врачи внимательно их выслушивали, объясняли основания своих выводов и разграничивали симптомы ФНР и проявления аутоиммунного заболевания. Авторы исследования подчеркнули необходимость сотрудничества ревматологов, неврологов, психиатров, пациентов и других специалистов, а также необходимость осторожно объяснять диагноз, когда причина симптомов остается неустановленной.

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