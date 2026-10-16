В Канаде и Великобритании сочетание низкокалорийной диеты со структурированными физическими упражнениями позволило достичь ремиссии сахарного диабета 2 типа у 27 из 50 участников группы вмешательства за 24 недели. В контрольной группе ремиссию зафиксировали у двух человек, сообщает ScienceAlert.

В исследовании приняли участие 96 человек

Рандомизированное исследование провели в трех центрах Канады и Великобритании. В нем приняли участие 96 человек разного этнического происхождения с ожирением и сахарным диабетом 2 типа с ранним началом, не получавших инсулинотерапию. Средний возраст участников составил 38 лет.

Сахарный диабет 2 типа с ранним началом обычно определяют как диагноз, установленный в возрасте до 45 лет включительно. Этот тип заболевания может прогрессировать быстрее, чем диабет, диагностированный в более старшем возрасте, а пациенты имеют более высокий риск преждевременных осложнений и смерти.

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Программа питания и тренировок

Участники группы вмешательства в течение первых 12 недель потребляли примерно 800–900 килокалорий в день. Их программа также предусматривала два еженедельных занятия под наблюдением, сочетавших аэробные и силовые упражнения, и одну самостоятельную тренировку. Состояние здоровья участников контролировали. Следующие 12 недель они придерживались рациона для поддержания веса и продолжали самостоятельно тренироваться.

Ремиссия в группе вмешательства была достигнута без сахароснижающих препаратов. Участники также потеряли больше жировой массы, чем контрольная группа, однако сохранили мышечную массу и силу. Исследователи зафиксировали снижение артериального давления и частоты сердечных сокращений в состоянии покоя, а также улучшение показателя респираторной физической формы относительно массы тела на 10,3%.

Длительность эффекта еще предстоит проверить

Авторы отметили, что исследование длилось лишь 24 недели, поэтому долгосрочную устойчивость результатов еще необходимо изучить. Также пока невозможно определить, какой именно компонент программы — диета или физические упражнения — оказал большее влияние на ремиссию. Ученые предлагают в следующих исследованиях отдельно сравнить низкокалорийное питание, физические упражнения и их сочетание. Результаты опубликовали в журнале The Lancet Regional Health – Americas.

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