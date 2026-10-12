Двухлетнее рандомизированное исследование в Великобритании не выявило статистически значимой разницы в снижении веса между участниками, употреблявшими воду, и группой напитков с некалорийными подсластителями. Среди тех, кто завершил наблюдение, средняя потеря веса составила 4,8 кг в группе диетических напитков и 3,7 кг в группе воды.

Как проводили исследование

Как сообщает News-Medical, в испытании SWITCH приняли участие 493 человека в возрасте от 18 до 65 лет с индексом массы тела от 27 до 35 кг/м². Участников поровну распределили на две группы: одна должна была ежедневно выпивать не менее двух порций по 330 мл напитков с некалорийными подсластителями, другая — столько же холодной воды. Группе воды также рекомендовали не употреблять такие напитки и не добавлять подсластители в горячие напитки.

В первый год участники проходили программу контроля веса: в течение 12 недель они еженедельно встречались с диетологом, а следующие 40 недель — раз в месяц. После этого еще год продолжался добровольный период без сопровождения. В течение первого года участникам также советовали постепенно увеличить продолжительность ходьбы до 60 минут шесть дней в неделю.

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Результаты и ограничения

Исследование до 104-й недели завершили 220 из 493 участников: 103 в группе напитков с подсластителями и 117 в группе воды. Согласно дневникам потребления, соблюдение назначенного режима среди участников, дошедших до финального измерения, превышало 98% в обеих группах.

Быстрее всего вес снижался в первые 12 недель. Позднее участники обеих групп частично восстанавливали вес. Анализы с учетом пропущенных измерений также не показали значимой разницы между группами по изменению массы тела.

Авторы зафиксировали некоторые статистически значимые различия в уровнях гликированного гемоглобина, общего холестерина и диастолического давления, однако признали их клинически неважными. При этом анализы гликированного гемоглобина и холестерина охватывали лишь 30 и 31 участника соответственно. Испытание финансировала American Beverage Association; авторы отметили, что ассоциация не участвовала в разработке, проведении, анализе или интерпретации исследования, но могла ознакомиться с рукописью.

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