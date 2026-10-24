В США исследователи установили связь между дискриминацией в отношении студентов ЛГБТК+ и повышенной вероятностью депрессии, тревоги, суицидальных мыслей и отказа от необходимой медицинской помощи. Об этом сообщает News-Medical со ссылкой на исследование специалистов Школы общественного здравоохранения Мейлмана Колумбийского университета, Школы общественного здравоохранения Бостонского университета и Института Harvard Pilgrim Health Care.

Данные почти 18 тысяч студентов

Авторы проанализировали ответы 17 942 студентов ЛГБТК+ в возрасте от 18 до 24 лет, которые участвовали в Healthy Minds Study в 2024–2025 годах. Опрос охватил 119 колледжей и университетов в 34 штатах. Результаты опубликовали в журнале Behavior Medicine.

Один из десяти опрошенных сообщил о дискриминации в кампусе в течение предыдущего года. Среди этих студентов вероятность соответствовать критериям депрессии была на 84% выше, тревоги — на 87% выше, а вероятность сообщить о суицидальных мыслях в течение года — на 78% выше.

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Отказ в медицинской помощи

Исследователи также рассматривали случаи отказа в медицинских и других услугах из-за сексуальной ориентации или гендерной идентичности. По их данным, отказ в медицинской помощи был связан с более чем на 200% повышенной вероятностью суицидальных мыслей.

Более половины всех участников соответствовали критериям депрессии. Тревогу выявили почти у половины студентов LGBQ+ и более чем у половины трансгендерных и небинарных студентов. О суицидальных мыслях за предыдущий год сообщили почти каждый пятый студент LGBQ+ и более четверти трансгендерных и небинарных участников.

Хотя более половины респондентов обращались за психологическим консультированием, часть из них избегала необходимой медицинской помощи из-за опасений дискриминации. Об этом сообщили почти 5% студентов LGBQ+ и 13% трансгендерных и небинарных студентов. Трансгендерные и небинарные участники более чем вдвое чаще студентов LGBQ+ заявляли об отказе в медицинской помощи.

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