Диварасиб продлил медиану общей выживаемости пациентов с ранее леченным распространённым или метастатическим немелкоклеточным раком лёгких с мутацией KRAS G12C до 17,7 месяца. В группе стандартных ингибиторов KRAS G12C — соторасиба или адаграсиба — этот показатель составил 12 месяцев, сообщает News-Medical со ссылкой на исследователей Онкологического центра MD Anderson Техасского университета.

Результаты исследования III фазы

В глобальном исследовании III фазы Krascendo 1 приняли участие 338 пациентов с ранее леченным распространённым или метастатическим немелкоклеточным раком лёгких с мутацией KRAS G12C. Их лечили в 151 центре в 26 странах и случайным образом распределили для получения диварасиба, соторасиба или адаграсиба.

При медиане периода наблюдения 14,3 месяца диварасиб снизил риск прогрессирования заболевания на 42%, а риск смерти — на 44% по сравнению со стандартными ингибиторами KRAS G12C. Медиана выживаемости без прогрессирования составила 9,8 месяца в группе диварасиба и 5,7 месяца в контрольной группе. Через год без прогрессирования болезни или смерти оставались 44% пациентов, получавших диварасиб, и 24% участников контрольной группы.

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Ответ на лечение и безопасность

Частота общего ответа на лечение диварасибом составила 58,4%, тогда как среди пациентов, получавших стандартные ингибиторы KRAS G12C, — 32,3%. Медианная продолжительность ответа составила соответственно 11,9 и 6,9 месяца.

Тяжёлые побочные эффекты, связанные с лечением, наблюдались у 25% пациентов в группе диварасиба и у 35% в группе соторасиба или адаграсиба. Авторы также отметили ограничения работы: открытый дизайн исследования, небольшое количество участников контрольной группы, получавших адаграсиб, а также невключение пациентов с нелечеными метастазами в головном мозге.

Результаты Krascendo 1 опубликовали в журнале The New England Journal of Medicine и представили на конгрессе Европейского общества медицинской онкологии ESMO 2026.

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