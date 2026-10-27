Исследователи Mayo Clinic в работе, опубликованной в Journal of Neuro-Oncology, выявили связанную с опухолями ДНК в спинномозговой жидкости у 20 из 76 пациентов, или у 26%. Анализ может стать дополнительным источником информации в случаях, когда МРТ не дает однозначного ответа или биопсия ткани затруднена либо потенциально опасна, сообщает News-Medical.

Три группы пациентов

В исследовании участвовали 76 человек с тремя типами сложных клинических ситуаций. У 35 пациентов была аномалия головного или спинного мозга с неустановленной причиной. Еще у 21 участника изменения на снимках могли указывать как на прогрессирование опухоли, так и на последствия лечения. Двадцать пациентов обследовали из-за подозрения на лептоменингеальное распространение рака — поражение оболочек и жидкости, окружающих головной и спинной мозг.

В 29 образцах было достаточно ДНК для анализа, однако признаков опухолевой ДНК не выявили. Еще 27 образцов содержали недостаточно пригодной ДНК, чтобы завершить исследование. Авторы подчеркивают: отрицательный результат не исключает наличие рака, поскольку количество опухолевой ДНК в спинномозговой жидкости может быть слишком малым для ее выявления.

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Почему анализируют спинномозговую жидкость

Жидкостная биопсия предполагает поиск опухолевого материала, в частности фрагментов бесклеточной ДНК, в жидкости организма, а не в образце ткани. При опухолях головного мозга гематоэнцефалический барьер ограничивает попадание опухолевой ДНК в кровоток, что затрудняет ее обнаружение в крови.

Спинномозговую жидкость получают во время люмбальной пункции. В ней исследователи искали изменения в отдельных генах и более широкие закономерности ДНК, связанные с опухолями. Тест остается экспериментальным: если ткань можно безопасно получить, именно она является золотым стандартом для окончательного диагноза. Ученые также изучают, смогут ли генетические данные помогать подбирать клинические испытания или лечение, направленное на конкретные генетические изменения.

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