В Китае рандомизированное клиническое исследование с участием 584 взрослых пациентов с септическим шоком показало: сочетание добутамина с норадреналином во время операции было связано со снижением риска острого поражения почек. О результатах испытания, опубликованного в журнале JAMA, сообщает News-Medical.

Как проводили исследование

В испытании участвовали пациенты, которым проводили операции в 39 больницах Китая. Половина участников получала инфузию добутамина вместе с норадреналином, а другая половина — только норадреналин. Добутамин применяют для улучшения кровотока, тогда как норадреналин используется для поддержания артериального давления.

Исследование провели ученые Саутгемптонского университета в сотрудничестве со специалистами Медицинской школы Чжэцзянского университета. По словам исследователей, воспалительная реакция во время септического шока, а также хирургическое вмешательство могут вызвать повреждение почек.

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Результаты и побочные эффекты

В течение недели после операции новое или прогрессирующее острое поражение почек зафиксировали менее чем у четверти пациентов, получавших комбинацию препаратов. В группе стандартного лечения этот показатель составил около 35%. Умеренные и тяжелые формы поражения почек среди пациентов, получавших два препарата, встречались примерно вдвое реже.

В то же время в группе комбинированного лечения чаще наблюдалось временное учащение сердцебиения: тахикардия была у 41% участников против около 30% в группе, получавшей только норадреналин. Исследователи не выявили увеличения частоты серьезных осложнений, в частности остановки сердца или аритмий. У пациентов на комбинированной терапии также сразу увеличивался объем мочи и были менее выражены признаки нагрузки на органы в первые сутки пребывания в отделении интенсивной терапии.

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