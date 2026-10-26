В Великобритании дополнительный обязательный год обучения, введенный реформой 1972 года, связали с уменьшением числа диагнозов болезни Альцгеймера и других форм деменции спустя десятилетия. Об этом сообщает News-Medical со ссылкой на исследование ученых Университета Южной Калифорнии, Висконсинского университета в Мадисоне и Мичиганского университета.

Сравнили людей по разные стороны возрастного порога

Реформа повысила минимальный возраст окончания школы в Англии, Шотландии и Уэльсе с 15 до 16 лет. Ученики, родившиеся 1 сентября 1957 года или позже, должны были оставаться в школе еще на год, тогда как родившиеся раньше могли завершить обучение в 15 лет.

Такой возрастной порог позволил сравнить людей, родившихся с небольшой разницей во времени, но подпавших под разные правила в отношении образования. Доля тех, кто учился как минимум до 16 лет, после реформы выросла на 14 процентных пунктов.

Исследователи использовали данные UK Biobank и отслеживали участников до 65 лет по больничным записям, реестрам смертей и самостоятельно сообщенным данным о медицинской истории. Среди родившихся после установленной даты, которые были обязаны учиться дольше, диагнозы деменции встречались реже.

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Эффект при высокой генетической предрасположенности

Авторы также объединили данные о реформе с генетической информацией участников. По их выводам, дополнительное образование было связано со снижением частоты деменции даже среди людей с самой высокой генетической предрасположенностью к этому заболеванию.

Ученые отметили, что механизм такой связи пока не установлен. Дополнительное обучение в исследовании также было связано с более высокими доходами домохозяйств и меньшей частотой инсультов и инфарктов, однако определить, какой именно фактор объясняет меньшее число случаев деменции, авторам не удалось.

Оценки величины эффекта остаются неточными, поскольку в исследуемой группе деменция все еще была относительно редкой. Исследование опубликовали в журнале Proceedings of the National Academy of Sciences.

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