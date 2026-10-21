Взрослые превзошли дошкольников в творческих заданиях — The Guardian

Исследователи Университета Граца в Австрии выяснили, что взрослые могут лучше дошкольников выполнять творческие задания, хотя при этом чувствуют себя менее уверенно и чаще испытывают тревогу. В исследовании приняли участие 92 ребенка в возрасте от четырех до семи лет и 70 взрослых, преимущественно в возрасте около 20 лет, сообщает The Guardian.

Три творческих задания

Участникам предложили за три минуты придумать как можно больше творческих способов использования жестяной банки, нарисовать что угодно без ограничения времени и за восемь минут изобразить воображаемое животное. Судьи оценивали работы по оригинальности, полезности и общему уровню творческого подхода.

Взрослые получили более высокие оценки по всем трем критериям, особенно когда задания имели четкую цель и временные рамки. В то же время дети сообщали о более высокой уверенности, более сильной мотивации и более низком уровне тревоги во время выполнения упражнений.

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Уверенность и страх оценки

Старший автор исследования Матиас Бенедек отметил, что увлеченность детей игрой часто ошибочно воспринимают как более высокий уровень творческих способностей. Согласно выводам ученых, дети свободнее экспериментируют и воспринимают ошибки как часть процесса, тогда как взрослые больше сосредотачиваются на цели и могут отвергать необычные идеи из-за опасений быть оцененными.

Авторы подчеркнули, что работа имеет ограничения: она сравнивает только две возрастные группы в один момент времени, поэтому не позволяет установить, как именно старение влияет на творчество. Исследование провели Университет Граца совместно с UCLouvain в Бельгии и Йельским университетом, а результаты опубликовали в журнале PLOS One.

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