Исследователи из Университета Рочестера в эксперименте на мышах установили, что дефицит железа во время беременности связан с длительными изменениями в мозге потомства. После рождения все животные получали достаточное количество железа: его уровень в крови нормализовался, однако в различных участках мозга сохранялись нарушения распределения этого элемента. Об исследовании, опубликованном в The Journal of Nutrition, сообщает News-Medical.

Уровень железа в крови не отражал состояние мозга

До зачатия и в течение беременности мышей кормили рационами с достаточным или недостаточным количеством железа. С рождения все животные получали корм с достаточным содержанием этого элемента, чтобы проверить, можно ли скорректировать известные клеточные изменения.

После восстановления поступления железа его уровень в крови нормализовался. В то же время в мозге в одних участках уровень железа оставался сниженным, а в других превышал нормальный. Авторы также зафиксировали дисбаланс кальция, магния, марганца, меди и цинка. Изменения концентрации этих минералов в мозге были более выраженными, чем в крови.

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Изменения в работе генов

Нарушения минерального баланса сопровождались устойчивыми изменениями сетей генов, связанных с развитием мозга и коммуникацией между нервными клетками. В частности, исследователи выявили изменения, связанные с формированием миелина — структуры, которая изолирует нервные волокна и способствует эффективной передаче сигналов между нейронами.

Экспрессия генов, связанных с нейроразвитием и расстройствами аутистического спектра, различалась в зависимости от участка мозга. В коре, гиппокампе и таламусе соответствующие гены были менее активны, тогда как в задней части коры их активность была выше. Наиболее масштабные изменения экспрессии генов выявили в верхних холмиках среднего мозга, которые участвуют в обработке сенсорной информации и направлении внимания.

Авторы подчеркнули, что эксперимент проводился на мышах. По их мнению, восстановление уровня железа в крови после рождения может не полностью отражать восстановление процессов развития мозга.

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