Исследователи из Baylor College of Medicine установили, что глиобластома может использовать соседние нервные клетки для стимулирования собственного роста. Как сообщает News-Medical, результаты исследования, опубликованного в журнале Neuron, были получены на животных моделях.

Ученые сосредоточились на взаимодействии опухоли с нейронами, регулирующими активность мозговых цепей. Возбуждающие нейроны усиливают эту активность, а тормозные — снижают ее. Ранее исследователи уже связывали чрезмерную активность мозговых цепей возле опухоли с более быстрым ростом глиобластомы.

Роль GAT-1 и тормозных нейронов

Команда проверила ряд генов, связанных с эпилепсией и мутациями при глиобластоме. Особое внимание привлек ген, кодирующий белок GAT-1. В норме этот белок удаляет из пространства между нервными клетками нейромедиатор ГАМК, который является ключевым сигналом тормозных нейронов.

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Удаление GAT-1 в опухолях ускоряло рост новообразований. Затем в экспериментах исследователи активировали или блокировали тормозные нейроны вблизи опухоли. Активация таких нейронов уменьшала рост опухоли по сравнению с мышами, которые не получали такого вмешательства. Напротив, блокирование их способности подавлять активность мозговых цепей усиливало рост опухолей.

Белок DBI и противоэпилептические препараты

Авторы также обнаружили, что глиобластома вырабатывает большое количество белка DBI — ингибитора связывания диазепама. Согласно данным исследования, DBI усиливает чрезмерную активность мозговых цепей и рост опухоли. В то же время активация тормозных нейронов рядом с опухолью могла противодействовать сигналам, способствующим этой гиперактивности.

На животных моделях команда также проверила два одобренных FDA противоэпилептических препарата, усиливающих сигнализацию ГАМК: лоразепам и вальпроевую кислоту. Оба препарата существенно уменьшали пролиферацию опухолей у мышей по сравнению с животными, которые их не получали. Авторы отмечают, что эти результаты являются основанием для дальнейшего изучения того, способны ли такие лекарства влиять на прогрессирование глиом у пациентов.

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