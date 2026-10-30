Исследователи Университета Макгилла выявили общие закономерности в вокализациях птиц, человеческой речи и песнях разных культур. Как сообщает News-Medical, они сравнили записи более 350 видов птиц с доступными базами данных человеческих вокализаций на 52 языках.

Общие черты вокализаций

Среди закономерностей, которые авторы назвали универсальными, — небольшие интервалы изменения высоты звука между соседними нотами, регулярный и предсказуемый ритм, а также удлинение последнего высказывания во фразе. Исследователи предполагают, что такие совпадения могут быть связаны с общими механизмами голосообразования или особенностями слухового восприятия.

Первый автор работы, постдокторант кафедры биологии Логан Джеймс, отметил, что и птицам, и людям сложно резко менять высоту звука между последовательными нотами. По предположению ученых, удлинение в конце фразы может быть связано с дыханием во время вокализации.

Больше актуальных новостей — в Telegram-канале UA.News Telegram.

Птицы с разными способами обучения

Команда проанализировала вокализации четырех групп птиц: певчих птиц, колибри, субосцинов и козодоев. Записи загрузили из общедоступной базы звуков дикой природы xeno-canto и вручную разметили, получив для анализа около 70 тысяч вокальных единиц.

Авторы сопоставили виды, которые учатся вокализациям через подражание, с видами, чьи вокализации являются врожденными. Они ожидали, что песни птиц, обучающихся вокализациям, будут иметь больше общего с человеческой речью и пением. Однако команда нашла очень мало доказательств в поддержку этой гипотезы. Работа опубликована в журнале Current Biology.

Читай нас в