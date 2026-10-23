Исследователи Mayo Clinic оценили инструмент искусственного интеллекта Dermoscopy Explainable Intelligence, или DEXI, который может помогать дерматологам решать, требует ли кожное поражение биопсии или за ним следует наблюдать. О результатах ретроспективного исследования, опубликованного в журнале Mayo Clinic Proceedings, сообщает News-Medical.

Как работает система DEXI

DEXI — это инструмент глубокого обучения, обученный на более чем 66 тысячах аннотированных дерматоскопических изображений. Он присваивает кожному поражению балл от 0,0 до 10,0 на основе характеристик изображения, связанных с риском рака. Система также показывает, какие признаки повлияли на оценку, включая асимметрию, границы и цвет поражения.

В исследовании проанализировали данные 178 пациентов, которым проводили фотосъемку всего тела, последовательную цифровую дерматоскопию и биопсию одного или нескольких поражений. Ученые рассмотрели 261 поражение, для которого были доступны оценка DEXI и диагноз, подтвержденный исследованием тканей.

Больше актуальных новостей — в Telegram-канале UA.News Telegram.

Результаты и ограничения

При пороговом значении 3,0 балла или выше система правильно идентифицировала 93,4% злокачественных поражений и 75% незлокачественных. Средний балл DEXI для незлокачественных поражений составил 2,5, для немеланомных видов рака кожи — 7,8, а для меланом — 6,0. Исследователи рассматривают отметку 3,0 как потенциальный ориентир для клинического решения о дальнейшем наблюдении или биопсии.

В то же время авторы подчеркнули, что DEXI не учитывает индивидуальные факторы пациента, в том числе возраст, лекарства и наличие меланомы в анамнезе. Инструмент также хуже оценивал тяжелые атипичные невусы и меланомы на ранних этапах развития. Поэтому систему не следует применять изолированно от клинической оценки и данных о пациенте; она нуждается в дальнейшей проверке и усовершенствовании.

Читай нас в