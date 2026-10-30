Исследователи назвали ANO6 потенциальной мишенью против рака поджелудочной железы — News-Medical
Исследователи из Fox Chase Cancer Center обнаружили, что блокирование белка аноктамина 6, или ANO6, может замедлять рост опухолей поджелудочной железы и уменьшать подавление иммунного ответа в доклинических моделях. О результатах работы, опубликованной в журнале Nature Cancer, сообщает News-Medical.
Фибробласты снабжают опухоль липидами
Исследование касалось протоковой аденокарциномы поджелудочной железы — наиболее распространенного типа этого рака. Такие опухоли окружены плотной соединительной тканью и имеют относительно мало функциональных кровеносных сосудов. Ученые сосредоточились на ассоциированных с раком фибробластах — клетках, составляющих значительную часть ткани вокруг опухоли.
По данным авторов, эти фибробласты получают холестерин из кровотока и передают его соседним раковым клеткам посредством процесса трогоцитоза. Во время него опухолевые клетки забирают небольшие фрагменты мембран фибробластов, вместе с которыми получают холестерин и другие липиды, необходимые для выживания и роста. ANO6 помогает подготовить мембрану фибробластов к такой передаче. В лабораторных и животных моделях снижение уровня или устранение ANO6 ослабляло способность этих клеток поддерживать выживание раковых клеток.
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Влияние на Т-клетки
Тот же механизм, по выводам исследователей, может влиять и на цитотоксические Т-лимфоциты — иммунные клетки, способные распознавать и уничтожать раковые клетки. Во время непосредственного контакта с фибробластами Т-клетки также могут получать фрагменты их мембран, в том числе холестерин. Его избыток в опухолевой среде связывают с истощением Т-клеток и снижением их эффективности.
В мышиных моделях блокирование ANO6 уменьшило накопление холестерина в Т-клетках, проникших в опухоль, и улучшило показатели их активности. Отдельно в лабораторных опытах Т-клетки, контактировавшие с фибробластами с пониженным уровнем ANO6, активнее уничтожали раковые клетки.
Авторы также тестировали никлозамид и клофазимин — препараты, которые в рамках исследования подавляли зависимую от ANO6 активность. В мышиных моделях лечение ими существенно уменьшало массу опухолей, а никлозамид снижал доставку холестерина к клеткам рака поджелудочной железы. Исследователи подчеркнули, что трогоцитоз является лишь одним из способов получения липидов опухолевыми клетками, поэтому для оценки избирательного воздействия на ANO6 как метода лечения необходимы дальнейшие исследования.