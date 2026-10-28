Исследователи из Weill Cornell Medicine описали механизм, посредством которого мутации генов, кодирующих субъединицы комплекса BAF, встречаются примерно в 20% случаев рака у человека и могут способствовать злокачественному росту клеток. Как сообщает News-Medical, эти мутации изменяют доступность ДНК для регуляторного белка CTCF, который влияет на трёхмерную организацию генома.

Как изменяется активность генов

Комплекс BAF регулирует активность генов в клеточном ядре. Мутации генов, кодирующих его субъединицы, выявляют при различных типах опухолей, в частности при лимфоме, раке молочной железы, яичников и печени.

Исследователи использовали несколько клеточных и животных моделей с нарушенной функцией BAF. Они установили, что потеря функции комплекса открывает многочисленные участки ДНК для связывания CTCF.

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Обычно CTCF действует как своеобразный разграничитель: разделяет ДНК на отдельные участки и контролирует взаимодействие генов с регуляторными элементами. При потере BAF связывание CTCF усиливается в тысячах мест генома. Это масштабно изменяет петли и складки ДНК, нарушает обычные контакты генов с элементами, регулирующими их работу, и изменяет активность генов в направлении, связанном с более быстрым делением клеток.

Возможные цели для терапии

В животных моделях удаление CTCF обращало последствия потери функции BAF. Исследовательская группа также представила данные анализа данных пациентов, подтверждающие роль CTCF при раках с мутациями BAF: нарушения CTCF были связаны с лучшими результатами для пациентов.

Учёные установили, что комплексы PBAF и ISWI являются важными партнёрами CTCF, а их удаление также блокирует эффекты мутаций BAF. Авторы работы, опубликованной 28 октября 2026 года в журнале Nature, рассматривают CTCF, PBAF и ISWI как возможные мишени для будущих методов лечения рака с такими мутациями.

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