Исследователи под руководством Университета Эксетера в Великобритании проанализировали почти миллион последовательностей полного генома и описали типичный объем генетических вариантов и генетических рисков у людей. Работа была опубликована 22 октября в журнале Genome Medicine, сообщает News-Medical.

Команда использовала данные британского UK Biobank и американского исследования All of Us. Ученые подчеркивают, что генетическая изменчивость является нормой: выявление варианта, который связывают с заболеванием, само по себе не означает, что у человека обязательно разовьется это состояние.

Миллионы вариантов в геноме

По подсчетам авторов, геном каждого человека содержит примерно 5 млн вариантов — участков ДНК, различающихся между людьми. Около 10 тыс. из них изменяют последовательности генов. Такие изменения могут быть связаны, в частности, с непереносимостью лактозы или реакцией на лекарства, но часто являются биологически нейтральными.

У каждого человека также есть от одного до трех редких вариантов, которые ранее связывали с серьезными генетическими заболеваниями, а также примерно 50 редких вариантов с пока не определенным клиническим значением. Исследователи отметили, что многие варианты, связанные с заболеваниями, не приводят к болезни у конкретного человека. При интерпретации результатов генетического тестирования следует учитывать симптомы, семейный анамнез, другие клинические и экологические факторы.

Больше актуальных новостей — в Telegram-канале UA.News Telegram.

Оценки риска и новые мутации

Ученые также проанализировали полигенные оценки риска для 28 распространенных состояний, среди которых диабет, сердечно-сосудистые заболевания и шизофрения. Такие оценки учитывают известные генетические факторы, которые могут влиять на вероятность развития болезни. По результатам анализа большинство людей можно было бы отнести к группе высокого генетического риска примерно для трех состояний. При этом состояние здоровья участников в рамках этой работы не изучалось.

Среди участников, включенных в биобанки вместе с родителями, в геноме в среднем выявляли около 63 новых вариантов, отсутствующих в ДНК обоих родителей. Большинство таких мутаций возникало в сперматозоидах отца, часть — в яйцеклетках матери. Их количество увеличивалось с возрастом отца — примерно на 1,2 варианта ежегодно.

Авторы указали, что участники двух биобанков преимущественно имеют западноевропейское происхождение, поэтому для дальнейшего развития выводов необходимы данные из более разнообразных популяций.

Читай нас в