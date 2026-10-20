Исследователи Университета штата Вашингтон описали клеточный механизм, который может усиливать естественную противовирусную защиту. Как сообщает News-Medical, в лабораторных исследованиях добавление рекомбинантного белка ISG15 сделало клетки значительно более устойчивыми к инфекции.

Роль белка ISG15

Ученые сосредоточились на белке ISG15, выработка которого внутри клеток возрастает во время вирусной инфекции. Ранее этот белок также обнаруживали вне клеток, однако его функция в такой среде оставалась неясной.

Команда установила, что внеклеточный ISG15 может активировать ранее не описанный противовирусный сигнальный путь. Он помогает подготовить соседние клетки к сопротивлению инфекции еще до распространения вируса. Исследователи отметили, что во время инфекции этот путь активируется естественным образом, но на низком уровне.

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Опыты с респираторно-синцитиальным вирусом

Эффект продемонстрировали при изучении респираторно-синцитиального вируса, или RSV. Этот вирус может вызывать тяжелое течение болезни у младенцев, пожилых людей и лиц с ослабленной иммунной системой. В еще не опубликованных исследованиях лаборатория также наблюдала противовирусное действие этого пути в отношении вируса гриппа A и вирусов парагриппа.

Исследование опубликовали в журнале Cell Communication and Signaling. Проект возглавили аспирантки Линдси Грейс Миллер и Судикша Пандит вместе с постдокторской исследовательницей программы Fulbright Ким Лам Чиок из лаборатории профессора Сантану Бозе. Ученые разрабатывают этот подход для потенциальных противовирусных средств, а университетская команда по инновациям и предпринимательству работает над патентной защитой и коммерциализацией технологии.

Подход направлен не непосредственно на вирусные белки, а на усиление защитных механизмов клетки-хозяина. Исследователи также изучают, можно ли применить этот механизм в исследованиях рака, неврологических и других неинфекционных заболеваний.

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