Исследователи из Университета Питтсбурга и UPMC установили, что жалобы пациентов с легочной гипертензией на ухудшение памяти и концентрации могут быть связаны со специфическими изменениями в мозге и воспалением. Результаты работы были опубликованы 2 ноября в журнале Journal of Clinical Investigation, сообщает News-Medical.

Легочная гипертензия — это повышенное давление в кровеносных сосудах легких. Ее распространенными проявлениями являются одышка, боль в груди и головокружение. Авторы исследования отметили, что у пациентов также часто встречаются нарушения исполнительных функций и проблемы с памятью.

Изменения в мозге

Ученые проанализировали МРТ головного мозга и образцы крови. Они сопоставили данные крупной публичной базы данных здравоохранения с данными меньшей группы пациентов UPMC. В обеих группах у людей с легочной гипертензией зафиксировали значительную потерю мозговой ткани и ослабление связи между мозжечком и лобной долей. Эти области участвуют в процессах памяти, внимания и планирования.

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Подобных изменений не обнаружили у людей с другими сердечными, легочными или психиатрическими состояниями. По выводу авторов, различия также не объяснялись низким уровнем кислорода в крови, плохой работой сердца или препаратами, применяемыми для лечения легочной гипертензии.

Роль гена NCOA7

Дополнительный генетический и лабораторный анализ связал воспаление в мозжечке с вариантом гена NCOA7. Ранее этот вариант уже ассоциировали с воспалением кровеносных сосудов при легочной гипертензии и худшими шансами на выживание; он встречается примерно у четверти пациентов с этим заболеванием.

В тканях мозжечка пациентов и мышей с легочной гипертензией команда увидела признаки чрезмерной активности микроглии — иммунных клеток мозга — и изменения в нейронах. У мышей, у которых было заболевание и одновременно отсутствовал ген NCOA7, повреждения мозжечка были тяжелее, чем у животных только с легочной гипертензией. Результаты исследования указывают на потенциальный биологический маркер для скрининга риска будущих когнитивных проблем, а также на воспаление как возможное направление терапевтических исследований.

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