Ученые Питтсбургского университета создали модель иммунных побочных реакций на ингибиторы контрольных точек — один из видов иммунотерапии рака. Исследователи связали такие осложнения с нестабильностью регуляторных Т-клеток, которые обычно сдерживают чрезмерный иммунный ответ.

Как сообщает News-Medical, ингибиторы контрольных точек снимают ограничения с Т-клеток, помогая им атаковать опухоли. В то же время у части пациентов активированные иммунные клетки могут атаковать здоровые ткани. В зависимости от типа препарата такие иммунные побочные реакции возникают у 20–40% пациентов, а до 25% людей, получающих эти препараты, сталкиваются с тяжелыми осложнениями, которые могут потребовать госпитализации и прекращения лечения.

Модель на мышах

Для моделирования реакций исследователи за две недели до начала лечения и во время него кормили мышей рационом западного типа — с низким содержанием клетчатки и высоким содержанием жиров и обработанных углеводов. У таких животных возникала предрасположенность к побочным реакциям, а их регуляторные Т-клетки становились нестабильными из-за стресса.

Авторы также обнаружили признаки такой нестабильности в регуляторных Т-клетках, собранных у пациентов с тяжелыми иммунными побочными реакциями. У пациентов без таких осложнений этого явления не наблюдали.

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Питание и микробиом

В опытах на мышах восстановление стабильности регуляторных Т-клеток существенно снижало тяжесть иммунных побочных реакций. Этого достигали блокированием белка иммунной сигнализации именно в этих клетках, переходом на рацион с высоким содержанием клетчатки или добавлением метаболитов.

У мышей на западном рационе наблюдались изменения кишечного микробиома, сходные с теми, которые отмечали у людей с воспалением, связанным с иммунотерапией. Перенос микробиома от таких мышей животным на рационе с высоким содержанием клетчатки вызывал воспаление кишечника. Также перенос микробиома от пациентов, потреблявших западный рацион, безмикробным мышам усиливал тяжесть иммунных побочных реакций.

Работа опубликована в журнале Cell. Далее команда планирует исследовать тканеспецифические мишени для препаратов, которые могли бы ослабить или устранить побочные реакции без снижения эффективности противоопухолевой иммунотерапии.

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