В Испании исследователи под руководством Университета Малаги выявили статистическую связь между возникновением вспышек вируса Эбола в Африке и крупномасштабными климатическими колебаниями, которые могут происходить в тысячах километров от Центральной Африки. Как сообщает News-Medical, результаты работы опубликованы в журнале Stochastic Environmental Research and Risk Assessment.

Анализ 49 вспышек

Авторы исследования собрали данные о 49 вспышках Эболы в Африке в 1976–2025 годах и сопоставили их с 26 индексами климатических колебаний. Для построения моделей учёные использовали данные до 2018 года, а в 2019–2025 годах проверяли, способны ли модели прогнозировать новые вспышки.

Особенно связанными с распределением вспышек оказались четыре показателя: индекс температуры поверхности Карибского моря, индекс дипольного режима, квазидвухлетнее колебание и Тихоокеанское декадное колебание. Тихоокеанское декадное колебание чаще всего фигурировало в модели и, по оценке авторов, было её наиболее важным макроклиматическим фактором.

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Сигнал для надзора

Исследователи подчёркивают, что удалённые климатические индикаторы не являются прямой причиной Эболы. По их мнению, крупномасштабные колебания могут менять погодные условия в Африке, в частности режим осадков, и влиять на экологические условия, при которых вероятность вспышки может возрастать.

Учёные считают, что такие сигналы могут быть полезны для эпидемиологического надзора за шесть–двенадцать месяцев до потенциального события. В то же время они отмечают, что прогностические возможности метода пока ограничены, поэтому без дальнейших исследований он не может быть самостоятельной системой прогнозирования.

Данные о вспышке в ДР Конго

По данным Национального института общественного здравоохранения Демократической Республики Конго, на которые ссылается материал, во вспышке, начавшейся в мае, по состоянию на 26 сентября зарегистрировали более 8 тысяч подтверждённых случаев заражения и 3901 смерть. Команда Университета Малаги стремится создать систему обновляемых прогнозов риска, которая будет учитывать дикую природу, вырубку лесов, макроклиматические и местные погодные условия.

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