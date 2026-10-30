Исследователи Университета Хиросимы в Японии совместно с международными коллегами выяснили, что чрезмерная активность белков YAP и TAZ может помогать опухолевым клеткам избегать иммунной атаки. Как сообщает News-Medical, активность этих белков была связана одновременно с геномной нестабильностью клеток и усилением экспрессии PD-L2 — белка, подавляющего атаку Т-клеток.

Как опухоли подавляют Т-клетки

YAP и TAZ участвуют в регуляции роста клеток. Их активность, в частности, сдерживают регуляторы LATS1 и LATS2 в сигнальном пути Hippo. Когда клетки теряют LATS1/2, активность YAP/TAZ возрастает. Эти белки ранее уже связывали со стимуляцией роста опухолей, однако их роль в избегании иммунного ответа изучали менее подробно.

В лабораторных опытах на клетках плоскоклеточного рака головы и шеи потеря LATS1/2 повышала устойчивость опухолевых клеток к атаке генетически сконструированных Т-клеток, способных распознавать белок EGFR. Удаление PD-L2 делало такие клетки более уязвимыми для Т-клеточной атаки, что указывает на роль этого белка в иммунном избегании.

В то же время потеря LATS1/2 сопровождалась большей геномной нестабильностью, повреждениями ДНК и увеличением количества мутаций. По выводу авторов, эти изменения потенциально могут сделать опухолевые клетки более заметными для CD8+ Т-клеток.

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Связь с иммунотерапией

Ученые также проанализировали данные 1662 пациентов с различными видами распространенного рака, получавших ингибиторы контрольных точек иммунного ответа. Опухоли с изменениями в выбранных генах пути Hippo — FAT1, NF2, LATS1, LATS2 и YAP1 — были связаны с лучшей общей выживаемостью после такой терапии, чем опухоли без этих изменений. В них также фиксировали больше мутаций и более высокий показатель мутационной нагрузки опухоли.

Авторы подчеркивают, что клинический анализ не доказывает причинно-следственной связи между активацией YAP/TAZ, PD-L2 и лучшими результатами лечения. В наборе данных одновременно не измеряли активность YAP/TAZ, уровень PD-L2 и инфильтрацию опухолей иммунными клетками.

Исследование опубликовано в журнале Communications Biology. Ученые предполагают, что изменения пути Hippo и связанная с ними гиперактивация YAP/TAZ в будущем могут стать прогностическими маркерами для отбора пациентов на терапию ингибиторами контрольных точек. Для клинического применения выводы еще нуждаются в проверке в независимых группах пациентов.

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