Ученые из Boston Children’s Hospital установили, что ген ZFX регулирует активность многих генов, связанных с аутизмом, и может быть одним из факторов относительной защиты женщин от тяжелых симптомов этого состояния. О результатах исследования, опубликованного в журнале Nature, сообщает News-Medical.

Общий ответ генов

Команда под руководством главы отдела генетики и геномики Кристофера Уолша изучила ряд генов, связанных с аутизмом, в модели человеческих клеток. В большинстве случаев нарушения разных генов вызывали сходные изменения в активности генов.

Исследователи назвали это транскриптомной конвергенцией. По их наблюдениям, снижение активности одного гена, связанного с аутизмом, сопровождалось снижением активности многих других таких генов. По мнению авторов, это может объяснить, почему редкие мутации в разных генах могут приводить к сходным проявлениям состояния.

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Роль X-хромосомы

Авторы также изучали возможную связь с так называемым женским защитным эффектом. Согласно приведенным в материале данным, аутизм встречается у мужчин в четыре-пять раз чаще, чем у женщин.

У женщин есть две X-хромосомы, однако в каждой клетке большинство генов одной из них выключается. В то же время более 60 генов X-хромосомы избегают этого процесса, включая ZFX. Поэтому экспрессия ZFX у женщин выше, поскольку ген экспрессируется с обеих X-хромосом.

Исследователи выяснили, что ZFX регулирует экспрессию многих генов, связанных с аутизмом. По их мнению, более высокая активность ZFX у женщин потенциально может ослаблять последствия мутаций в таких генах. Авторы предполагают, что в дальнейшем это может открыть возможности для разработки терапий, направленных сразу на несколько генетических механизмов, однако такой подход требует дальнейших исследований.

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