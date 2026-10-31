Ученые из Центра молекулярной медицины имени Макса Дельбрюка и Университетского медицинского центра Гамбург-Эппендорф проследили распространение вируса простого герпеса типа 1, или HSV-1, между клетками в органоидах человеческой кожи. Исследование, опубликованное в журнале Science Advances, показало, что разные типы клеток по-разному реагируют на инфекцию, сообщает News-Medical.

Трехмерная модель кожи

Исследователи использовали органоиды кожи с волосяными фолликулами. Эта трехмерная модель воспроизводит многие особенности человеческой кожи, в частности содержит клетки эпидермиса и дермы, волосяные фолликулы и нейроноподобные клетки. В отличие от плоских клеточных культур, она позволила отслеживать инфекцию сразу в нескольких слоях и типах тканей.

На раннем этапе инфекции большое количество вируса обнаружили в фибробластах дермы — клетках соединительной ткани. В базальных кератиноцитах нижнего слоя эпидермиса и в нескольких типах клеток волосяных фолликулов вирусная нагрузка была относительно ниже, даже когда рядом находились инфицированные клетки. До волосяных фолликулов и сенсорных нейронов HSV-1 добирался позже, что, по выводу авторов, может указывать на определенную внутреннюю устойчивость этих клеток к вирусу.

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Сигналы на границе инфекции

Команда объединила визуализацию с пространственной транскриптомикой — методом, который определяет активность генов в отдельных клетках с сохранением их расположения в ткани. Это позволило проанализировать участок, где вирус только достигал новых клеток.

На этой границе инфекции фибробласты дермы активировали ген IER3, который реагирует на HSV-1. Базальные кератиноциты усиливали экспрессию IRF3 — регулятора противовирусной защиты. Ученые также выявили пространственно скоординированную активацию представителей семейства сигнальных молекул TNF, активирующих иммунную систему.

В будущем модели органоидов, которые будут содержать также иммунные клетки и кровеносные сосуды, могут помочь изучать контроль HSV-1 до его попадания в нервы, различия в способности клеток сдерживать вирус, а также повреждения тканей, связанные с инфекцией и воспалением.

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