Исследователи из Weill Cornell Medicine разработали экспериментальное соединение, которое примерно в 30 раз сильнее подавляет фермент TNKS2, чем родственный ему TNKS1. В ранних доклинических лабораторных экспериментах оно сдерживало рост раковых клеток, частично или полностью утративших TNKS1, но не влияло на клетки с нормальным уровнем TNKS1, сообщает News-Medical.

Мишень в WNT-сигнализации

Стратегия направлена на сигнальный путь WNT, чрезмерная активность которого характерна почти для всех случаев колоректального рака, более чем половины случаев рака молочной железы, а также значительной доли опухолей печени, легких, простаты, кожи, костей и гинекологических органов.

Ранее ученые пытались воздействовать на WNT-сигнализацию, блокируя оба родственных фермента — TNKS1 и TNKS2, которые поддерживают этот путь. Однако такое вмешательство может вредить и здоровым клеткам. Экспериментальные ингибиторы танкиразы уже демонстрировали побочные эффекты, ограничивавшие дозировку в первых клинических испытаниях.

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Использование утраты TNKS1

Команда установила, что в ходе развития многих опухолей происходят масштабные делеции ДНК, и одна из распространенных может удалять ген TNKS1. Для раковой клетки это не критично, поскольку TNKS2 способен выполнять аналогичную функцию. В то же время такая утрата делает опухолевые клетки зависимыми от TNKS2.

Исследователи сначала подтвердили эту зависимость генетическими методами, селективно подавляя TNKS2. Затем они разработали подход к проектированию соединений с учетом небольших структурных различий между ферментами, поскольку их активные центры почти идентичны.

В тестах в лабораторной посуде соединение сдерживало рост раковых клеток с частичной или полной утратой TNKS1, но не влияло на рост клеток с нормальным уровнем этого фермента. Авторы работы планируют разработать следующее поколение соединения с лучшими свойствами для лекарственного средства и, при успешном завершении полных доклинических испытаний, перейти к клиническим исследованиям.

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