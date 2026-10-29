Исследовательница колоректального рака Кимми Нг опубликовала в журнале Nature Medicine исследование, в котором представлен новый атлас колоректальных опухолей. Он содержит данные о 189 новообразованиях у пациентов в возрасте от 20 до 90 лет и должен помочь ученым подробнее изучить биологические различия между раком у молодых и пожилых людей.

Данные о 189 опухолях

Как сообщает STAT News, это крупнейшая биологическая база данных такого типа по колоректальному раку. Исследователи называют ее одноклеточным атласом опухолей. Технология, примененная Нг и ее коллегами, также должна помочь лучше учитывать переменные, осложнявшие предыдущие исследования.

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Рак у молодых пациентов

Колоректальный рак раннего начала обычно определяют как заболевание, диагностированное у людей младше 50 лет. Ученые давно предполагали, что такие опухоли могут биологически отличаться от новообразований у пожилых пациентов, поскольку молодых людей часто сложнее лечить.

Таким пациентам нередко ставят диагноз на более поздних стадиях, а их опухоли имеют более агрессивные признаки. Нг отметила, что выживаемость среди самых молодых пациентов — в возрасте до 35 лет — может быть ниже, чем у людей в возрасте 40 или 60 лет, несмотря на более интенсивное лечение и в целом лучшее исходное состояние здоровья.

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