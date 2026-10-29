Исследователи Комплексного онкологического центра Джонссона UCLA Health в Лос-Анджелесе выяснили, что временная активация белка p53 во время подготовки инженерных Т-клеток может усиливать их противоопухолевую активность. В лабораторных тестах такие клетки эффективнее уничтожали клетки меланомы и имели признаки потенциально более длительного иммунного ответа, сообщает News-Medical.

Как тестировали подход

Результаты исследования опубликовали в журнале Frontiers in Immunology. Ученые взяли человеческие Т-клетки и обработали их навтемадлином — исследовательским препаратом, который блокирует белок MDM2. В норме MDM2 сдерживает уровень p53, поэтому его блокирование повышает активность p53.

После этого Т-клетки генетически модифицировали так, чтобы они распознавали белок, присутствующий на определенных клетках меланомы. Исследователи сравнили обработанные и необработанные клетки по развитию, энергетическим характеристикам и способности уничтожать опухолевые клетки. За процессом наблюдали почти семь дней с помощью специализированного оборудования для визуализации.

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Меньше признаков истощения

Т-клетки, подготовленные с навтемадлином, чаще превращались в центральные Т-клетки памяти. Такие клетки обладают более высокой способностью выживать и размножаться после повторной встречи со своей мишенью. Они также демонстрировали меньше молекулярных признаков истощения — состояния, при котором иммунные клетки постепенно теряют способность размножаться и атаковать опухоль.

Кроме того, обработанные клетки имели большие энергетические резервы и чаще вырабатывали интерферон-гамма и гранзим B — белки, участвующие в координации иммунной атаки и уничтожении клеток-мишеней. Примерно через 40 часов после начала эксперимента они стали эффективнее уничтожать раковые клетки, чем необработанные Т-клетки, и сохраняли это преимущество до завершения наблюдения.

Доза имеет значение

Исследователи отметили, что эффект зависел от концентрации препарата. Более низкие концентрации навтемадлина способствовали формированию Т-клеток памяти без существенного уменьшения числа жизнеспособных клеток, тогда как при более высоких концентрациях погибало больше клеток. Авторы работы предполагают, что добавление такого препарата на этапе производства клеточных терапий потенциально может улучшить существующие CAR-T- и TCR-терапии без дополнительных генетических модификаций.

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