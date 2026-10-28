Исследователи выявили популяцию воспалительных макрофагов, которая поддерживает воспаление в синовиальной оболочке суставов и способствует развитию остеоартрита. Как сообщает News-Medical, воздействие на эти иммунные клетки в опытах на мышах уменьшило воспаление и замедлило прогрессирование заболевания.

Клетки на границе хряща

Команда под руководством Руи Пенга проанализировала иммунные клетки в синовиальных тканях мышей и образцах пациентов с остеоартритом с помощью одноклеточного РНК-секвенирования. Ученые выявили воспалительную группу макрофагов, экспрессирующих белок CD74. Число этих клеток увеличивалось, и они накапливались на границе между синовиальной тканью и хрящом.

Дальнейшие эксперименты показали взаимодействие CD74 с ферментом ENO2. По выводу авторов, это взаимодействие переводило макрофаги в состояние активного воспаления и метаболической гиперактивности. Воспаление синовиальной оболочки связывают с прогрессированием остеоартрита, поскольку оно способствует повреждению хряща и нарушению нормальной структуры кости.

Больше актуальных новостей — в Telegram-канале UA.News Telegram.

Наночастицы с РНК

Исследователи также создали липидные наночастицы с РНК для подавления CD74. Они направлялись к макрофагам, несущим CD74, и снижали их воспалительную активность в лабораторных условиях. У мышей этот подход ослабил воспаление синовиальной оболочки и замедлил прогрессирование заболевания.

Работа опубликована в журнале Science Translational Medicine. Авторы отметили, что целевая нанотерапевтическая платформа может быть полезна для дальнейших исследований других хронических метавоспалительных расстройств, связанных с метаболическим перепрограммированием макрофагов.

Читай нас в