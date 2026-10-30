Исследователи Чикагского университета в США выявили различия во внутренней структуре таранной кости у людей, которые обычно носят обувь, и у тех, кто привычно ходит босиком. Выводы были сделаны после анализа образцов с помощью микрокомпьютерной томографии высокого разрешения, сообщает News-Medical.

Сравнили 56 скелетов

Команда под руководством Ханны Фаррелл изучила таранные кости 40 человек из современного постиндустриального общества, которые регулярно носили обувь. Их сравнили с образцами 16 представителей коренных народов, привычно ходивших босиком: 13 человек с Андаманских островов в Индийском океане, двух — из южной Африки и одного — из Центральной Африки. Образцы предоставил Музей естественной истории в Лондоне.

У людей, носивших обувь, исследователи обнаружили больше трабекулярной, или губчатой, костной ткани в задней части таранной кости. Авторы предполагают, что это может отражать большую нагрузку на этот участок, в том числе из-за приподнятого положения пятки в обуви. Также у этой группы было больше трабекулярной ткани на внутренней стороне кости, ближе к большому пальцу стопы.

Больше актуальных новостей — в Telegram-канале UA.News Telegram.

Кость реагирует на нагрузку

У людей, ходивших босиком, больше трабекулярной ткани зафиксировали в передней части таранной кости. По оценке ученых, это может быть связано с нагрузкой при сгибании стопы вперед, а также с такими действиями, как приседания или лазание.

Трабекулярная кость образует внутри костей легкую сетчатую структуру, обеспечивающую опору и амортизацию. Она может перестраиваться в течение жизни в ответ на физические нагрузки — ходьбу, бег, прыжки или лазание.

Ученые считают, что результаты помогут точнее интерпретировать строение костей ископаемых предков человека и делать выводы об их походке и других видах двигательной активности. Исследование «The impact of footwear on human talar trabecular architecture» было опубликовано 28 сентября 2026 года в Journal of Anatomy.

Читай нас в