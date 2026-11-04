Исследователи из Европейской лаборатории молекулярной биологии, Немецкого центра исследования рака и британского Института Уэллкома Сэнгера установили, что клетки глиобластомы переходят между различными состояниями не случайно, а по предсказуемым траекториям. Они также выяснили, что отдельные клеточные состояния занимают конкретные пространственные ниши внутри опухоли, сообщает News-Medical.

Глиобластома является наиболее распространенным и наиболее смертоносным типом злокачественной опухоли головного мозга у взрослых. Ее клетки существенно отличаются друг от друга и могут менять свое состояние: часть из них напоминает нервные или стволовые клетки, другие переходят в агрессивное состояние, подобное реакции на повреждение. Такая пластичность помогает опухоли избегать терапии, которая может действовать лишь на определенные клеточные состояния.

Атлас клеток опухоли

Команда Омера Байрактара проанализировала ДНК, эпигенетические метки и РНК в опухолях 12 пациентов. На основе этих данных ученые создали молекулярный атлас глиобластомы, названный в материале крупнейшим на сегодняшний день. Сочетание одноклеточных данных с пространственной транскриптомикой позволило проследить расположение клеток различных состояний в опухоли.

Выводы также проверили на органоидах, созданных из клеток опухолей пациентов и выращенных в лаборатории на трехмерном каркасе. В этих моделях обнаружили траектории изменений клеточных состояний, подобные тем, которые были определены в атласе.

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Искусственный интеллект для поиска регуляторов

Исследователи проанализировали сигнатуры регуляции генов более чем в миллионе клеток глиобластомы, полученных от пациентов. Они выявили структурированную и иерархическую программу, управляющую пластичностью клеток, а также регуляторы, удерживающие их в состояниях с низкой способностью к переходам.

Команда Оливера Штегле разработала метод глубокого обучения scDORI, способный определять сети регуляции генов с разрешением до отдельной клетки. Метод сопоставляет изменения регуляторов и генов-мишеней более чем в миллионе клеток и определяет, какие регуляторы направляют клетку к конкретному состоянию.

В опытах на клетках опухолей пациентов повышение экспрессии регулятора MYT1L уменьшало клеточную пластичность и злокачественность опухоли. После трансплантации модифицированных опухолей мышам их выживаемость была лучше, чем в контрольной группе. Результаты исследования опубликовали в журнале Nature; авторы отмечают, что клиническое применение подхода может потребовать времени.

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