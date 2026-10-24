Исследователи Йельской школы медицины выяснили, что аминокислота таурин участвует в том, как врожденная иммунная система распознает сигналы опасности и запускает воспаление. Результаты работы, опубликованной 23 октября в журнале Cell, свидетельствуют, что восстановление уровня таурина в макрофагах может подавлять один из механизмов хронического воспаления, связанного со старением, сообщает News-Medical.

Таурин и сигналы опасности

Длительное слабовыраженное воспаление является характерной чертой старения. Оно связано с постоянной активацией врожденной иммунной системы, функциональным снижением и хроническими заболеваниями в пожилом возрасте. Одним из механизмов этого процесса является инфламмасома NLRP3 — молекулярный комплекс, который собирается в макрофагах после появления сигналов опасности и вызывает воспалительную реакцию.

В опытах с макрофагами в культуре ученые применяли различные сигналы опасности, в том числе бактериальные токсины. Во время формирования комплексов NLRP3 клетки высвобождали до 80% своего таурина. Когда исследователи возвращали утраченный таурин клеткам, это подавляло последующие воспалительные реакции, связанные с образованием инфламмасомы.

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Наблюдения в разных возрастных группах

Команда также сравнила сыворотку крови людей в возрасте от 20 до 40 лет и от 60 до 99 лет. Вопреки ожиданиям, уровень таурина с возрастом повышался. Авторы предположили, что это может быть неудачной попыткой организма ослабить воспаление.

Добавление таурина к макрофагам подавляло активацию инфламмасомы NLRP3. Напротив, снижение уровня таурина в макрофагах ускоряло зависимое от NLRP3 воспаление даже у молодых мышей. Исследователи продолжают изучать, что происходит с таурином после его выхода из макрофагов и могут ли эти результаты быть полезны для пожилых людей.

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